Дороги смерти: В России нашли трассы, опаснее М-4 «Дон»

Трасса М4 «Дон» завоевала дурную славу в России. На ней нередко происходят смертельные аварии, там орудуют мошенники, наживающиеся на водителях и жулики, требующие деньги за объезд опасных участков.

Несмотря на такую знаменитость трассы М4 «Дон», в России существуют достойные ей конкуренты. Владельцы транспортных средств нашли в РФ дороги не менее опасные, чем вышеуказанная. Шоферы называют их трассами смерти. В их число вошла дорога М-5 «Урал», которая проходит через Московскую, Пензенскую, Рязанскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Челябинскую области. Опасность этой трассы заключается не в покрытии, а в статистике гибелей, происходящих на ней. М-5 «Урал» очень перегружена, поэтому здесь чаще остальных дорог случаются ДТП, заканчивающиеся кончиной водителей и пассажиров. В этом плане данную трассу действительно можно назвать дорогой смерти.

В рейтинг самых опасных вошла М-58 «Чита», находящаяся в Забайкальском крае Амурской области. Она идет параллельно Транссибирской магистрали, а строить ее начали еще до социалистической революции при царе. Попытки воссоздать дорогу возобновились при коммунистическом режиме и после развала СССР в 90-х годах XX века. Активные работы завершились в 2010 году.

М-58 «Чита» знаменита плохим волнообразным асфальтом и заболоченными местами. «Старожилы» рекомендуют сбавлять скорость до минимума на этой трассе. В данном регионе отсутствуют заправочные станции, поэтому водителю лучше заранее запастись горючим.

Трасса А360 «Лена» Невер-Якутск в Амурской области тоже напоминает бег с препятствиями. Самым большим минусом является дорожное покрытие. На большей части территории оно представляет собой разбитую грунтовку. Трасса Р504 «Колыма» Якутск-Магадан в силу сурового климата постоянно покрыта льдом. Здесь часто случаются аварии, а скоростная езда заканчивается ДТП.

Трасса Е-50 Верхний Герзель – граница с Азербайджаном, позволит водителю почувствовать себя участником военных действий. В Дагестане часто слышатся звуки стрельбы, а боевики могут взять владельца авто в заложники. Полицейские редко вмешиваются в местные разборки, поэтому шоферам не стоит рассчитывать на поддержку силовиков.

Домбровский Сергей