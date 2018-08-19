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Porshe минус Lada: в сети высмеяли колхоз от Порше

Сегодня, 17:42

Мощный двигатель Porshe и «поршивый» кузов АвтоВаза соеденили в новом автомобиле «ПоршеВАЗ», созданном пользователями сети.

Улучшить «ПОРШивое» качество автомобилей гиганта российского автопрома решили в сети, запустив необычный пост, взбудораживший пользователей. Создатели поста, получившего значительную поддержку, призывают «Porsche» помочь компании «АвтоВАЗ» улучшить качество автмобилей, заключив с последними контракт по совместному производству.
Комментаторы, большую часть которых составили лица женского пола, буквально высмеяли отчаянный призыв россиян: «эдакий ПОРШивый автомобиль», «Колхоз от Порше», «Движок ВАЗовский поставить на каен», «Порше минус Лада = ПоршеВАЗ», «Порш - Лада = ПоршнеВАЗ», «ручной регулятор боковых зеркал подойдет этому дрындулету».

Пользователи считают, что создание совершенно новой линейки автомобилей позволит собрать из немецкого «Инь» и русского «Янь» машину «будущего» и улучшить качество автомобиля Lada. Русско-немецкий «гибрид автомобиля для бомжей и олигархов» поможет искоренить классовые противоречия, в новом авто будет не стыдно ездить богатеям и позволительно людям с минимальным достатком.

По мнению гламурных дам, мечтающих о Porshe и слабо понимающих продукцию АвтоВаза, «ПоршеВАЗ» мог бы порадовать весьма неординарной комплектацией: пикап-кабриолет или полноприводный вседорожник с дизельным двигателем, современная светодиодная оптика, которой так не хватает ВАЗу, полный климат-контроль, подушки безопасности с внешней стороны по периметру кузова, системы ночного видения, распознавания пешеходов и дорожных знаков, ассистент движения в пробках и парковки, помощник перестроения с полосы и ручная настройка зеркал. Базовая стоимость такого автомобиля составила бы 600000 рублей.

Союз сторон может придать улучшенному автомобилю огромную популярность. Пользователи уверены, что автолюбители разных каст, вряд ли пересекающиеся в обычной жизни, скорее всего, захотят пользоваться весьма необычной моделью, а скрещивание «Porsche» и АвтоВАЗа сделает нас ближе с европейским союзом и их ценностями, возможно и в буквальном смысле.


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