Эксперты составили ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в России

В России 45% авовладельцев отдают предпочтение механической трансмиссии. Автоэксперты исследовали продажи машин с МКПП в первом полугодии 2018 года на российском рынке и составили ТОП-10 популярных брендов.

В период с января по июнь продажи авто с «механикой» выросли на 15% до 350 000 единиц. Возглавила ТОП-10 популярных авто с МКПП в России по итогам первых шести месяцев LADA. Спрос на отечественные авто вырос 22,1% до 154 000 единиц.

С большим отрывом второе место занял Renault. Несмотря на то, что продажи машин с МКПП выросли на 14,3% до 51 600 шт. Тройку лидеров замыкают машины KIA с отрицательной динамикой в 7,5% до 23 900 машин. Следом оказался Hyundai благодаря приросту в 8,6% до 21 400 авто. Пятерку лидеров замыкает Volkswagen, продажи которого выросли на 29,5% до 15 900 шт.

Далее оказались Skoda и Chevrolet. Спрос на авто с МКПП первого бренда вырос на 15,1% до 15 000 авто, а второго упал на 1,6% до 14 200 машин. Следом с приростом в 8,3% до 12 900 шт. оказался Nissan. Замыкают ТОП-10 популярных авто с МКПП в России УАЗ и Datsun. Продажи первого выросли на 3,1% до 9 000 авто, спрос на авто с «механикой» второй марки упал на 3,7% до 7 000 шт.

Татьяна Рязанская