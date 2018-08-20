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| | Toyota Land Cruiser 80 возглавил ТОП-5 самых «неубиваемых» внедорожников из 90-х

Toyota Land Cruiser 80 возглавил ТОП-5 самых «неубиваемых» внедорожников из 90-х

Сегодня, 14:42

Автомобильные эксперты рассказали о пяти самых надёжных внедорожниках родом из «лихих» 90-х. Возглавила рейтинг японская Toyota Land Cruiser 80.

В отличие от предшественника Toyota Land Cruiser 80 получила постоянный полный привод, улучшенную подвеску и пересмотренные размеры. Россияне могли приобрести такой автомобиль с 4,2-литровым атмосферным мотором, выдающим 130 л. с.

На втором месте оказался Nissan Patrol GR Y60, который объединил в себе «неубиваемость» и комфорт. Автовладельцы отмечают, что 124-сильный атмосферный «дизель» объёмом 4,2 л, которым оснащалась эта модель, можно было заправлять соляркой сомнительного качества без риска навредить авто.

О надёжности Mitsubishi Pajero II можно судить уже по тому, что он и сегодня довольно часто встречается на дорогах. В своё время внедорожник получил революционное шасси с возможностью регулировать жесткость амортизаторов.

Следующий автомобиль смог войти в рейтинг благодаря надёжным моторам. Jeep Grand Cherokee предлагался с целой линейкой двигателей, в которой выделялись 4,0-литровая рядная «шестёрка» мощностью 180 л. с. и 5,2-литровый 212-сильный V8.

Замкнул ТОП-5 самых «неубиваемых» внедорожников из 90-х Mercedes-Benz G-Class. Многие российские автолюбители отметили «живучесть» его бензиновых и дизельных рядных моторов с шестью цилиндрами.


Яна Васильева
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