«Оборотни в погонах»: Вымогатели под видом ДПСников обманывают на трассе М4 «Дон»

Магистраль становится зловещей для водителей, особенно неопытных, из-за «умелых разводил».

Именно на этой дороге у автомобилистов возникает множество проблем, поскольку дежурящие там сотрудники ДПС уже разработали ряд хитрых махинаций, направленных на «выуживание» денег. Все трюки рассчитаны на неопытных водителей, которые плохо знакомы со своими правами и законом. Водители, как правило, используют трассу «М4 Дон», чтобы добраться до моря, поэтому по дороге они расслабляются, однако в этом и заключается основная ошибка.

Более опытные автомобилисты советуют «зеленым» коллегам сосредоточиться на дороге и проявлять особую бдительность, так как в запасе у ДПСников есть уловка, заключающаяся в обвинении водителя в нарушении правил, которое якобы было снято на видео, однако его покажут позже из-за технических неполадок. В таком случае, работники постовой службы угрожают людям лишением прав и предлагают урегулировать ситуацию без протокола за внушительную сумму.

По словам одного из очевидцев, в аналогичной ситуации его обещали отпустить за 5000 рублей, заявляя, что он пересек где-то сплошную, выехав на встречку. Водителю грозили лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев, поскольку начальник ГАИ не согласится только на штраф. Мужчина оказался «тертым калачом» и начал настаивать на составлении официального протокола, зная, что лишить прав может исключительно суд, но не рядовой ДПСник. Затем мошенники попытались запугать водителя проверкой на наличие других штрафов, при этом один из них позвонил своему коллеге стоящему рядом, притворившись, что где-то на трассе случилась авария и сообщил о необходимости срочного отъезда.

Комментаторы заметили, что подобные «оборотни в погонах» периодически встречаются на дорогах и зачастую даже не госслужащие оказываются аферистами, а вымогатели предстают перед неопытными водителями и обманывают их под видом ДПСников.

Пойда Анна