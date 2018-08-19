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| | Эксперты составили ТОП-5 самых лучших кроссоверов 2018 года в России

Эксперты составили ТОП-5 самых лучших кроссоверов 2018 года в России

Сегодня, 15:35

На фоне постоянно растущего рынка SUV и повышающегося спроса на них, эксперты составили ТОП-5 лучших кроссоверов 2018 года.

Лидером ТОП-5 признан MINI Countryman. Стоимость этого компакт-кросса в России составляет от 1 765 000 рублей. В базовом исполнении автомобиль имеет под капотом мотор 1.5 мощностью 136 л.с., укомплектованный МКПП. Машина имеет пятиместный салон и багажное отделение на 450 литров.

Вторую строчку рейтинга занял паркетник KIA Sportage. Хорошие продажи данного кроссовера обусловлены привлекательным соотношением стоимости, качества и внешних данных машины. В РФ модель продается минимум за 1 110 000 рублей. Движет ею мотор 2.0 отдачей 150 л.с. с МКПП.

На третьей позиции ТОП-5 расположился кроссовер Hyundai Tucson. Его ценят за те же качества, что и у KIA Sportage. Кроме того, автомобиль прост в обслуживании. В России он продается минимум за 11 369 000 рублей. В базовой версии переднеприводная машина оснащается мотором мощностью 150 л.с. с АКПП.

Четвертую строчку рейтинга занимает полноприводный кроссовер Jeep Compass стоимостью от 2 000 000 рублей. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 2.4 тягой 150 л.с./230 Нм. С ним сочетается 9-АКПП.

Аутсайдером ТОП-5 стал Mitsubishi Outlander. Этот кроссовер продается в России по цене от 1 320 000 рублей. В базовой версии он оборудован мотором 2.0 MIVEC Inform тягой 146 л.с./196 Нм с вариатором, и имеет передний привод.


Иван Головин
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