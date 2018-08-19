В сети появились свежие подробности о кроссовере Peugeot 2008 нового поколения

Французская компания Peugeot разрабатывает новое поколение компактного кроссовера 2008. Автомобиль обзаведётся современными дорожными ассистентами и версией с полностью электрической силовой установкой.

Сегодня на рынке предлагается обновлённый вариант Peugeot 2008, который поступил в продажу в начале 2018 года. Теперь производитель заявил о работе над следующей генерацией модели, которую покажут общественности в следующем году на мотор-шоу во Франкфурте.

В основу автомобиля ляжет новая архитектура, которая позволит превратить его в электрокар. Наряду с 2008 ведётся разработка нового Peugeot 208, который могут построить на той же платформе.

Французские инженеры создали эту платформу совместно со специалистами DongFeng. Скорее всего, грядущий кроссовер будет напоминать новые 3008 и 5008. Моторная гамма нового Peugeot 2008 будет включать уже знакомый автолюбителям 1,2-литровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, который могут модернизировать.

Также авто будет доступно с 1,5-литровым дизельным мотором BlueHDi, гибридной установкой и электродвигателем. Известно, что электрокар Peugeot 2008 сможет преодолеть около 450 км без подзарядки.

Яна Васильева