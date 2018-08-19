"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште «Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба «На 10 месяце»: Бородину подозревают в беременности Локальный апокалипсис: Сильный ливень оставил Киев без асфальта 51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой «Безумное время»: Звезда «Зачарованных» раскритиковала администрацию Трампа «Плата за взятки»: Машину мэра Рубцовска поразила молния Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах
| | В сети появились свежие подробности о кроссовере Peugeot 2008 нового поколения

В сети появились свежие подробности о кроссовере Peugeot 2008 нового поколения

Сегодня, 14:12

Французская компания Peugeot разрабатывает новое поколение компактного кроссовера 2008. Автомобиль обзаведётся современными дорожными ассистентами и версией с полностью электрической силовой установкой.

Сегодня на рынке предлагается обновлённый вариант Peugeot 2008, который поступил в продажу в начале 2018 года. Теперь производитель заявил о работе над следующей генерацией модели, которую покажут общественности в следующем году на мотор-шоу во Франкфурте.

В основу автомобиля ляжет новая архитектура, которая позволит превратить его в электрокар. Наряду с 2008 ведётся разработка нового Peugeot 208, который могут построить на той же платформе.

Французские инженеры создали эту платформу совместно со специалистами DongFeng. Скорее всего, грядущий кроссовер будет напоминать новые 3008 и 5008. Моторная гамма нового Peugeot 2008 будет включать уже знакомый автолюбителям 1,2-литровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, который могут модернизировать.

Также авто будет доступно с 1,5-литровым дизельным мотором BlueHDi, гибридной установкой и электродвигателем. Известно, что электрокар Peugeot 2008 сможет преодолеть около 450 км без подзарядки.


Яна Васильева
Новости по теме
Опубликован первый рендер кроссовера Peugeot 1008
Опубликован первый рендер кроссовера Peugeot 1008

В сети опубликовали первые рендерные изображения Peugeot 1008. Ранее появилась информация о выпуске нового кроссовера, однако автопроизводитель пока не…

Peugeot 2008 нового поколения позаимствует дизайн у моделей 3008/5008
Peugeot 2008 нового поколения позаимствует дизайн у моделей 3008/5008

Peugeot 2008 вскоре появится перед общественностью, как отмечается, автомобиль позаимствует дизайн у 3008 модели. Кроме того, новинка получит современное…

Peugeot презентует в Париже новый концепт этой осенью
Peugeot презентует в Париже новый концепт этой осенью

Компания Peugeot привезёт на Парижский автосалон, который пройдёт будущей осенью, новый «впечатляющий и радикальный» концепт-кар. Об этом заявил гендиректор…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости