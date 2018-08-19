В Ростове маршрутка-вонючка «закоптила» пассажиров

В прямом смысле слова дымящаяся маршрутка стала неприятным зрелищем для жителей Ростова-на-Дону. Машина была запечатлена одним из автомобилистов, и видеоролик обсуждается в интернете.

В глобальной сети появился видеоролик, снятый автомобилистом из Ростова-на-Дону. Водителю на одной из дорог Донской столицы повстречалась маршрутка-монстр, и иначе ее сложно назвать, ведь она ехала и очень сильно чадила. Более того, сама машина сзади была «закопчена».

Автор видеоролика за кадром рассказывает, что «героем» его сюжета является маршрутное такси №83 с номерами А 679 УК. По словам автомобилиста, копоть, которая идет из выхлопной трубы «адской машины», выбрасывается не только в окружающую среду, но и попадает в салон автобуса, в котором находятся люди. Можно полагать, что маршрутка попросту душит своих пассажиров черной гарью.

Автомобилист возмущен увиденным, и озадачен вопросом: кто разрешил использование автобуса в столь плачевном состоянии в качестве маршрутного такси.

Публика также обеспокоена состоянием общественного транспорта в Ростове, ведь это уже не первая маршрутка, пугающая горожан. При этом, жители Донской столицы признают, что в случае, если провести проверки машин для работы в маршрутном такси, то больше половины из них просто не выйдут на линию. Некоторые пользователи интернета с юмором отнеслись к увиденному в видеоролике, и оставили комментарии: «Она на масле от Макдональдса едет», «Нет, на дедовом самогоне!» и тому подобное.

Иван Головин