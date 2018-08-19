"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | «Уж лучше пешком ходить»: Россияне рассказали, почему не купят новую LADA Granta FL

«Уж лучше пешком ходить»: Россияне рассказали, почему не купят новую LADA Granta FL

Сегодня, 12:00

Автолюбители не собираются переплачивать 100 000 рублей только за новую «морду».

Косметический рестайлинг семейства LADA Granta вызвал недоумение у автомобилистов. Россияне считают, что модель ожидают провальные продажи.

В июле «АвтоВАЗ» рассекретил на официальных изображениях рестайлинговый седан LADA Granta FL. Модель изменилась внешне, но её технические параметры остались прежними. Россияне неоднозначно отреагировали на такое «обновление».

Многие автолюбители остались недовольны тем, что LADA Granta FL практически не получила индивидуальных черт дизайна. «Лицо» обновленной модели досталось от LADA Vesta, задняя часть практически не изменилась, а значит в салоне революционных изменений тоже ожидать не стоит.

В связи с этим российские автомобилисты прогнозируют провальные продажи новой LADA Granta FL. Судя по тому, как модель встретили «по одёжке», так она и будет продаваться. Еще одним «гвоздем в гроб» новинки станет её ценник. Если LADA Granta FL станет намного дороже дорестайлинговой модели, то её просто никто не будет покупать. Некоторые автолюбители предположили, что она прибавит к цене 100 000 рублей.

Россияне рассказали в соцсетях, почему не купят новую LADA Granta FL. Они считают, что косметическое обновление не стоит того, чтобы переплачивать. Автолюбители не стали бы покупать «Гранту» с таким «убогим» рестайлингом.

«Уж лучше пешком ходить», - реагируют на новинку в соцсетях.

Если перед покупателем встанет выбор между совершенно оригинальной моделью LADA Vesta и её «копией» LADA Granta FL, то он выберет первый вариант, тем более, если они окажутся в одном ценовом сегменте.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о намерении убрать LADA Kalina из модельной линейки. Таким образом, все автомобили на платформе Kalina/Granta перейдут в семейство LADA Granta. Это связано с желанием производителя перевести все модели на X-стиль.


Юлия Романова
Новости по теме
«Лучше бы капитально переработали»: Обновление LADA Granta FL раскритиковали автомобилисты
«Лучше бы капитально переработали»: Обновление LADA Granta FL раскритиковали автомобилисты

Россияне считают, что компании «АвтоВАЗ» стоило уделить больше внимания качеству модели, а не слепить из LADA Granta «новую Весту».

Россияне боятся нового LADA Granta: Чего ждать от новинки?
Россияне боятся нового LADA Granta: Чего ждать от новинки?

Автолюбители опасаются, что у модели улучшится только дизайн, но не качество.

Битопливная LADA Granta CNG появится в продаже в России в 2020 году
Битопливная LADA Granta CNG появится в продаже в России в 2020 году

Недавно в сеть попала информация, что «АвтоВАЗ» готовит к премьере новую битопливную LADA Granta CNG. Согласно последним данным, серийное производство новинки…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости