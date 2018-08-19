«Уж лучше пешком ходить»: Россияне рассказали, почему не купят новую LADA Granta FL

Автолюбители не собираются переплачивать 100 000 рублей только за новую «морду».

Косметический рестайлинг семейства LADA Granta вызвал недоумение у автомобилистов. Россияне считают, что модель ожидают провальные продажи.

В июле «АвтоВАЗ» рассекретил на официальных изображениях рестайлинговый седан LADA Granta FL. Модель изменилась внешне, но её технические параметры остались прежними. Россияне неоднозначно отреагировали на такое «обновление».

Многие автолюбители остались недовольны тем, что LADA Granta FL практически не получила индивидуальных черт дизайна. «Лицо» обновленной модели досталось от LADA Vesta, задняя часть практически не изменилась, а значит в салоне революционных изменений тоже ожидать не стоит.

В связи с этим российские автомобилисты прогнозируют провальные продажи новой LADA Granta FL. Судя по тому, как модель встретили «по одёжке», так она и будет продаваться. Еще одним «гвоздем в гроб» новинки станет её ценник. Если LADA Granta FL станет намного дороже дорестайлинговой модели, то её просто никто не будет покупать. Некоторые автолюбители предположили, что она прибавит к цене 100 000 рублей.

Россияне рассказали в соцсетях, почему не купят новую LADA Granta FL. Они считают, что косметическое обновление не стоит того, чтобы переплачивать. Автолюбители не стали бы покупать «Гранту» с таким «убогим» рестайлингом.

«Уж лучше пешком ходить», - реагируют на новинку в соцсетях.

Если перед покупателем встанет выбор между совершенно оригинальной моделью LADA Vesta и её «копией» LADA Granta FL, то он выберет первый вариант, тем более, если они окажутся в одном ценовом сегменте.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о намерении убрать LADA Kalina из модельной линейки. Таким образом, все автомобили на платформе Kalina/Granta перейдут в семейство LADA Granta. Это связано с желанием производителя перевести все модели на X-стиль.

Юлия Романова