Цена за литр бензина в Ростове может перевалить за 50 рублей за литр

Аналитики зафиксировали в Донской столице 7-процентное повышение оптовой стоимости горючего, из-за чего предрекают существенное повышение розничного ценника на топливо в Ростове.

В период с 10 по 17 августа в Ростове-на-Дону розничный ценник на горючее вырос на 7%. Это неизбежно повысит розничную стоимость бензина и дизельного топлива на заправках Донской столицы.

По мнению специалистов, на фоне повышения оптовой стоимости горючего, в ближайшее время бензин подорожает в Ростове, и будет стоить более 50 рублей за литр. Очередное подорожание топлива объясняют сезонным замедлением выпуска нефтепродуктов и повышением экспортного паритета. Также специалисты оправдывают подорожание топлива ослаблением национальной валюты.

Напомним, в мае власти отказались от ранее запланированного повышения акцизов на топливо. Вместо этого они были снижены. Кроме того, нефтяным компаниям поручили повысить реализацию топлива на внутреннем рынке на 3% и заморозить ценники на заправочных станциях.

К слову, ранее автомобилисты поделились своим опытом в экономии горючего. На фоне «бензинового кризиса» некоторым водителям удается снизить расход топлива на 30%, и даже на 50%.

Иван Головин