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| | Проще заплатить: План объезда платного участка на М4 «Дон» оказался ловушкой

Проще заплатить: План объезда платного участка на М4 «Дон» оказался ловушкой

Сегодня, 10:50

Автор видеоролика показал, чем может закончиться попытка объехать 1,5-километровый платный участок в Новобатайске.

 

Пользователь Сети, недавно испытавший трудности с объездом платного участка на М4 «Дон», поделился своим горьким опытом с другими автомобилистами, дабы они не совершали подобных ошибок. Водитель решил сократить путь и сэкономить на платной трассе протяженностью 1,5 километра. Для этого он воспользовался уже составиленным планом. Как отмечено в схеме объезда платного участка, нужно ехать до населенного пункта Новобатайск, а после повернуть на Воронцовку. Однако после следования по данному маршруту автомобились разочаровался в дорожном полотне и даже немного заблудился, поскольку в населенном пункте не было указателей на случай объезда. Пользователь отметил, что лучше заплатить 50 рублей, чем ехать по «шикарной» грунтовой дороге в Воронцовке. «Это тот случай, когда проще заплатить», - отметил автор видео.

Долгое путешествие в пыли по не очень хорошим дорогам ни к чему хорошему не привело. План объезда платного участка оказался ловушкой. Водитель очень разочаровался, когда после долгих блужданий выехал на трассу М4 «Дон» и увидел на пути тот самый платный участок, который он пытался объехать окольными путями. «Скупой платит четырежды», - отметил про себя водитель. Пользователь сделал вывод, что проще заплатить, чем терять кучу времени, нервов и гробить машину по убитой дороге без асфальта.

Но водитель еще легко отделался, ведь другие автомобилисты жаловались на беспричинную пробку на границе Ростовской и Воронежской областей. Искусственно созданный затор мошенники использовали, чтобы собирать с водителей мзду за выезд на объезд через поле.


Мирослава Донцова
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