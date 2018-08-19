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| | «КАМАЗ» поставил крупную партию обновлённых тягачей КАМАЗ 5490 Neo

«КАМАЗ» поставил крупную партию обновлённых тягачей КАМАЗ 5490 Neo

Сегодня, 10:00

Российский «КАМАЗ» поставил транспортным фирмам «Авто-Флит» и ТК «Приволжье-Транс» большую партию грузовиков КАМАЗ-5490 Neo. Автомобили будут использоваться для региональных и магистральных грузоперевозок, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Компании «Авто-Флит» и ТК «Приволжье-Транс» закупили 50 и 20 автомобилей соответственно. Речь идёт о седельных тягачах КАМАЗ-5490 Neo с автоматической КПП ZF Astronic. После рестайлинга у данной модели колёсная база стала на 200 мм больше. Помимо этого, грузовик получил доработанную переднюю подвеску и плоские задние крылья, которые позволяют избежать контакта с полуприцепом.

Кроме того, модернизация помогла сделать надёжнее компоненты шасси, повысить их ресурс, а также сделать их ремонт менее трудоёмким.

Отметим, что за первую половину текущего года компания «КАМАЗ» реализовала рекордное количество КАМАЗ-5490 Neo. По данным агентства «АВТОСТАТ», было реализовано почти в два раза больше тягачей в сравнении с прошлогодним показателем – 2 936 единиц.


Яна Васильева
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