Причина заторов на М4 раскрыта: На трассе «Дон» жулики наживаются на туристах, требуя деньги за объезд

Автомобилисты выяснили, что километровые и глухие заторы на федеральной трассе специально создают те, кто хочет разбогатеть. Мошенники требуют деньги за объезд пробки по полям.

Водители продолжают испытывать на себе все капканы неблагополучной трассы М4 «Дон». Оказывается, их не так уж и мало. Об очередном «лохотроне» для туристов рассказал один из пользователей соцсети «ВКонтакте». Автомобилист поведал, что ему пришлось столкнуться с 20-километровой пробкой на границе между Воронежской и Ростовской областью. Автор поста отметил, что затор образовался в обе стороны непонятно по какой причине. Очевидец самой грандиозной и тупой пробки на федеральной трассе запечатлел главных участников ловушки для водителей.

На представленных фото мужчина с табличкой «объезд» проходит мимо стоящих на обочине машин. Суть работы этого мошенника – предлагать участникам пробки объезд чудо-затора по проселочным дорогам и полям. «Стоимость развлечения - 500 рублей, за эти деньги вы сэкономите часа 1,5-2 времени, но немного подубьете машину, плюс нужно будет её отмыть от пыли снаружи и внутри, вымыть хорошо голову жены от пыли и поменять подвеску у авто», - комментирует пользователь последствия такого развлечения.

Автор публикации отметил, что он не стал рисковать и решил остаться посмотреть, почему же образовалась многокилометровая пробка. Выяснилось, что затор на М4 «Дон» - полнейший развод. Пробки специально создают, а после требуют деньги за объезд по полю. «Просто кто-то хочет денег!», - сделала вывод автомобилист. А гаишники зарабатывают на тех, кто едет по обочине и как будто не видят специально созданную пробку, подметил пользователь. «Итог - всё вокруг в пыли и тысячи людей потеряли 1 день своей жизни на этот бардак!», - подытожил автомобилист.

Мирослава Донцова