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| | «Лучше бы капитально переработали»: Обновление LADA Granta FL раскритиковали автомобилисты

«Лучше бы капитально переработали»: Обновление LADA Granta FL раскритиковали автомобилисты

Сегодня, 08:37

Россияне считают, что компании «АвтоВАЗ» стоило уделить больше внимания качеству модели, а не слепить из LADA Granta «новую Весту».

Недавно «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленного семейства LADA Granta FL, в связи с чем в сеть утекли фотографии модели. Не всем пришелся по вкусу рестайлинг автомобиля, в частности из-за того, что дизайн Granta просто скопировали с Vesta. Автомобилисты раскритиковали обновление LADA Granta FL.

По мнению многих российских автолюбителей, производитель не сделал ничего грандиозного, а шумихи вокруг обновленной LADA Granta FL выше крыши. Отмечается, что модель изменилась только внешне, что и есть главной проблемой российского автопрома.

«Это в стиле автоваза – бампера переработал и все, новая модель», – написал один из пользователей в соцсетях.

Множество автомобилистов считают, что производителю стоило поработать над технической частью модели. Такой ход действительно бы что-то изменил и стал бы шагом вперед для автопрома России. 

«Лучше бы капитально переработали», «А рожу поменять не вариант что ли!? Скоро такая Калина и Приора выйдет с рожой Весты», «Нельзя другой дизайн придумать, а не копировать весту?», «Кроме переда нечего нового. Ваз в своем репертуаре. 100% будет стоить как Солярис или Рио», – комментируют рестайлинг автолюбители.

Не обошлось без критики в сторону безопасности автомобиля. Россияне считают, что «Гранта» как была небезопасной, так и останется такой после обновления: «Ноль выживаемости». Поэтому не исключено, что россияне как покупали иномарки, так и будут их выбирать вместо отечественных авто.

Стоит отметить, что пока «АвтоВАЗ» не озвучил официальные ценники на обновленную LADA Granta. Тем не менее, в соцсетях уверены, что модель станет дороже на 100 000 рублей, ради чего и проводился косметический рестайлинг.


Юлия Романова
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