«Лучше бы капитально переработали»: Обновление LADA Granta FL раскритиковали автомобилисты

Россияне считают, что компании «АвтоВАЗ» стоило уделить больше внимания качеству модели, а не слепить из LADA Granta «новую Весту».
Недавно «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленного семейства LADA Granta FL, в связи с чем в сеть утекли фотографии модели. Не всем пришелся по вкусу рестайлинг автомобиля, в частности из-за того, что дизайн Granta просто скопировали с Vesta. Автомобилисты раскритиковали обновление LADA Granta FL.
По мнению многих российских автолюбителей, производитель не сделал ничего грандиозного, а шумихи вокруг обновленной LADA Granta FL выше крыши. Отмечается, что модель изменилась только внешне, что и есть главной проблемой российского автопрома.
Множество автомобилистов считают, что производителю стоило поработать над технической частью модели. Такой ход действительно бы что-то изменил и стал бы шагом вперед для автопрома России.
Не обошлось без критики в сторону безопасности автомобиля. Россияне считают, что «Гранта» как была небезопасной, так и останется такой после обновления: «Ноль выживаемости». Поэтому не исключено, что россияне как покупали иномарки, так и будут их выбирать вместо отечественных авто.
Стоит отметить, что пока «АвтоВАЗ» не озвучил официальные ценники на обновленную LADA Granta. Тем не менее, в соцсетях уверены, что модель станет дороже на 100 000 рублей, ради чего и проводился косметический рестайлинг.