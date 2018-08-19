Газ только на М4 Дон: В Крыму на заправках могут отказать водителям с ГБО

Заправиться на полуострове можно только благодаря везению.

В соцсети «Вконтакте» пользователь предупредил остальных автолюбителей, чтобы они брали в поездку в Крым паспорт на ГБО. Парень рассказал, что на заправке в Севастополе его попросили предъявить документы на баллон. Ему очень повезло, так как документы были с собой, а так бы никто заправлять не стал бы. К тому же он заметил, что служащие АЗС в баллон объемом 42 литра залили все 44, правда, после разборок и предъявления документации вернули деньги за 2 литра сверх возможного. Также пользователь сообщил, что разговаривал с местным жителем, который рассказал, что недавно ввели новые правила, согласно которому ТО баллона всего 2 года. Однако как обстоят дела на других заправках неизвестно. Пользователи отозвались на публикацию. Кто благодарил за предупреждение, другие скептически отнеслись к посту.

Однако были и такие, которые написали, что заправиться газом по пути в Крым можно только на М4 Дон. И дело не только в документах на ГБО, но и в наличии данного топлива на заправках. Помимо этого, некоторые писали, что это просто развод, так как хозяева на таких водителях хотят заработать. Также были пользователи, которые заявляли, что не стоит заморачиваться по поводу ГБО, нужно просто заплатить и тебя заправят. Больше всего предупреждали, что на крымских АЗС могут отказать в топливе без талона на баллон.

Анна Котова