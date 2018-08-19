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| | SSC показала на фото 1350-сильный мотор V8 гиперкара SSC Tuatara

SSC показала на фото 1350-сильный мотор V8 гиперкара SSC Tuatara

Сегодня, 09:24

Разработчики из американской компании SSC North America, ранее называвшейся Shelby Supercars, показали на фото мотор нового гиперкара SSC Tuatara. Судя по снимку, модель получит мощный бензиновый V8 с двумя турбинами.

По неподтверждённой информации, битурбированный мотор V8 для SSC Tuatara получит впечатляющую мощность в 1 350 лошадиных сил при 1 735 Нм крутящего момента. Модель названа в честь рептилии туатары, обитающей в Новой Зеландии.

Разработка SSC Tuatara была начата в 2011 году, а изначально создатели планировали оснастить гиперкар двигателем, который при использовании гоночного топлива смог бы развивать 1 700 «лошадок».

Предположительно, SSC Tuatara сможет разогнаться до первой «сотни» за 2,5 секунды, а максимальная скорость движения может составить впечатляющие 444 километра в час. Публичная премьера гиперкара состоится на «Конкурсе элегантности» в американском Пеббл-Бич уже 26 августа.


Яна Васильева
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