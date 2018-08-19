SSC показала на фото 1350-сильный мотор V8 гиперкара SSC Tuatara

Разработчики из американской компании SSC North America, ранее называвшейся Shelby Supercars, показали на фото мотор нового гиперкара SSC Tuatara. Судя по снимку, модель получит мощный бензиновый V8 с двумя турбинами.

По неподтверждённой информации, битурбированный мотор V8 для SSC Tuatara получит впечатляющую мощность в 1 350 лошадиных сил при 1 735 Нм крутящего момента. Модель названа в честь рептилии туатары, обитающей в Новой Зеландии.

Разработка SSC Tuatara была начата в 2011 году, а изначально создатели планировали оснастить гиперкар двигателем, который при использовании гоночного топлива смог бы развивать 1 700 «лошадок».

Предположительно, SSC Tuatara сможет разогнаться до первой «сотни» за 2,5 секунды, а максимальная скорость движения может составить впечатляющие 444 километра в час. Публичная премьера гиперкара состоится на «Конкурсе элегантности» в американском Пеббл-Бич уже 26 августа.

Яна Васильева