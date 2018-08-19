ТОП-5 лучших авто для охоты и рыбалки возглавил УАЗ «Патриот»

Лето пока не закончилось, а это значит, что многие автомобилисты все ещё ездят на охоту и рыбалку. В сети появился ТОП-5 лучших автомобилей, которые подойдут для активного отдыха.

На первом месте рейтинга оказался российский внедорожник УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии – такая модель оснащается большим багажником на крыше, лебедкой, а также внедорожными покрышками. Стоимость авто – 1 099 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает ещё одна модель от «УАЗ» – легендарная «Буханка». УАЗ-3909 в скором времени также получит экстремальную версию, а стоимость модели составит приблизительно 850 000 рублей. Третье место в ТОП-5 авто для охоты и рыбалки занял Datsun mi-DO во внедорожной версии, который лишился заднего ряда сидений, но получил дополнительное оборудование.

Четвертое место досталось японскому пикапу Toyota Hilux, который имеет высокий дорожный просвет и оснащается модернизированной подвеской. Замыкает ТОП-5 пикап Ford Ranger Raptor, который не продаётся в России.

Васисуалий Мурчалов