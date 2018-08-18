«Просто ужас»: В сети обсуждают свежие фото обновленной LADA Granta FL

Провести рестайлинг и забыть про фары – это так по-ВАЗовски, считают автомобилисты.

LADA Granta FL засветилась на свежих фото и подверглась критике российских автолюбителей. Недавно в социальной сети Instagram были опубликованы свежие фотоснимки обновленной модели. Седан LADA Granta FL в белом цвете кузова был заснят на одной из парковок. Вероятно, автомобиль готовили к транспортировке.

Пользователи в комментариях под фото начали обсуждать обновленную модель. Многие оценили дизайн «посвежевшей» LADA Granta FL, но большинство все же раскритиковали производителя.

«Как всегда - зеркала не в цвет», «Зачем выпускать ту же машину с чужой мордой... только в России инженеры могут такое придумать», «Неужели нельзя было фары задние поменять, когда вы научитесь машины нормально делать?», «Просто ужас», - возмутились автомобилисты.

Многие пользователи заметили сильное сходство новой LADA Granta с семейством LADA Vesta, из-за чего назвали её «мини Вестой». Также некоторые пошутили: «Можно просто багажник сменить и новая модель».

Напомним, 14 августа «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленного семейства LADA Granta. Дизайн модели выполнен в X-стиле от LADA Vesta и Xray.

Ожидается, что LADA Granta FL будет предложена со старыми моторами: 1,6-литровыми бензиновыми отдачей в 87, 98 и 106 л.с. Базовый двигатель функционирует с 5-ступенчатой «механикой», а два остальных также предложены с «роботом» АМТ и «автоматом» на 4 передачи.

Премьера модели пройдет 29 августа в рамках Московского автосалона.

Юлия Романова