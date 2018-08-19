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| | В BMW создали систему наполнения бокалов, не проливая жидкость

В BMW создали систему наполнения бокалов, не проливая жидкость

Сегодня, 07:16

Немецкая автомобилестроительная компания BMW оформила патентную документацию на специальную систему, которая позволит наливать напитки в салоне автомобиля, не проливая их. Отмечается, что жидкость наливают в стакан, используя специальный клапан, подсоединенный ко дну бокала.

Как сообщают журналисты профильных изданий, диспенсер должен будет состоять из двух резервуаров, которые предназначены для напитков. Держатели будут характеризоваться надежностью и крепко фиксируют бокалы. По всей видимости, специальной технологией обзаведутся баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.

В 2014 году латвийская компания Dartz создала внедорожник, получивший название «Първый», на котором должны будут ездить первые лица государства. В перечне опций машины значатся диспенсер, с помощью которого можно подогревать, охлаждать и газировать жидкости.


Дмитрий Павличко
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