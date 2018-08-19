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| | Представлен новый Ford Mustang Shelby GT

Представлен новый Ford Mustang Shelby GT

Сегодня, 06:00

Компания Shelby American презентовала новый маслкар Shelby GT, в основу которого легла архитектура американского спорткара Ford Mustang. Новинка получила агрессивное внешнее оформление и производительный двигатель.

Новый Shelby GT обзавелся другим вентилируемым капотом, что добавляет массивности спорткару. Также автомобиль характеризуется новой радиаторной решеткой, спойлер на крышке багажного отсека, другой обвес, оригинальные колесные диски и шильдики Shelby.

Подкапотное пространство Shelby GT занимает 8-цилиндровый 5-литровый мотор с мощностью в 480 лошадиных сил. Позже машину оснастят 700-сильной установкой. Двигатель приводится в действие 6-скоростной МКПП и 10-диапазонной АКПП.

Shelby GT предлагается в кузове фастбек и кабриолет. За него придется отдать от 61 345 долларов или 4 100 000 рублей. За дополнительную плату можно будет приобрести автомобиль в модификации Heritage, окрашенный в черный или белые цвета с золотыми акцентами и золотыми колесными дисками.


Дмитрий Павличко
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