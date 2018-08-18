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| | Штрафы на «М4 Дон»: Сколько придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге

Штрафы на «М4 Дон»: Сколько придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге

Сегодня, 17:06

Некоторые водители, проезжающие под шлагбаумом, могут дорого заплатить за неоплаченный проезд.

 Водителей, следующих по трассе «М4 Дон» на юг, давно волнует вопрос о том, сколько в действительности им придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге. В соцсетях выдвигаются предположения о размере штрафов и рассказываются истории о том, как и почему автомобилисты решаются воспользоваться «халявой».

Оказывается, не все водители специально нарушают законодательные правила. Есть история о том, как проезжая по трассе «М4 Дон» один из автомобилистов был готов заплатить положенную сумму, для чего приобрел транспондер, которым успел несколько раз воспользоваться. Однако на полосе T-pass в Тульской области шлагбаум не открылся перед ним, хотя транспондер сработал. Двигаясь на скорости 15-20 км/ч, мужчина ждал, что шлагбаум все-таки поднимется, но в итоге поднял его сам – тот легко заскользил по капоту и лобовому стеклу. Никаких последствий для авто не было, как и для шлагбаума. По выезде из платного участка дороги водитель точно также проехал через пропускной пункт.

Под историей автомобилиста другие водители рассказали, что некогда находились в аналогичной ситуации. Некоторые из них выходили из машины и обращались к оператору пропускного пункта. После того как работнику ПВП называли номер транспондера, он лично открывал шлагбаум.

На сайте с правовой информацией сообщается, что за неоплаченный проезд по платной дороге в настоящее время штрафы не предусмотрены. Однако сейчас рассматривается законопроект, согласно которому с 2019 года за подобные нарушения будут штрафовать на 5 000 рублей, причем будут учитывать все зафиксированные нарушения, совершенные за последние два года. Также нужно понимать, что в некоторых ПВП зона проезда оснащена светофорами с камерами видеонаблюдения. Пока водитель не оплатит проезд, зеленый свет светофора не загорится, а если автомобилист проедет на красный, то на его имя выпишут штраф – 1000 рублей.


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