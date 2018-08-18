Штрафы на «М4 Дон»: Сколько придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге

Некоторые водители, проезжающие под шлагбаумом, могут дорого заплатить за неоплаченный проезд.

Водителей, следующих по трассе «М4 Дон» на юг, давно волнует вопрос о том, сколько в действительности им придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге. В соцсетях выдвигаются предположения о размере штрафов и рассказываются истории о том, как и почему автомобилисты решаются воспользоваться «халявой».

Оказывается, не все водители специально нарушают законодательные правила. Есть история о том, как проезжая по трассе «М4 Дон» один из автомобилистов был готов заплатить положенную сумму, для чего приобрел транспондер, которым успел несколько раз воспользоваться. Однако на полосе T-pass в Тульской области шлагбаум не открылся перед ним, хотя транспондер сработал. Двигаясь на скорости 15-20 км/ч, мужчина ждал, что шлагбаум все-таки поднимется, но в итоге поднял его сам – тот легко заскользил по капоту и лобовому стеклу. Никаких последствий для авто не было, как и для шлагбаума. По выезде из платного участка дороги водитель точно также проехал через пропускной пункт.

Под историей автомобилиста другие водители рассказали, что некогда находились в аналогичной ситуации. Некоторые из них выходили из машины и обращались к оператору пропускного пункта. После того как работнику ПВП называли номер транспондера, он лично открывал шлагбаум.

На сайте с правовой информацией сообщается, что за неоплаченный проезд по платной дороге в настоящее время штрафы не предусмотрены. Однако сейчас рассматривается законопроект, согласно которому с 2019 года за подобные нарушения будут штрафовать на 5 000 рублей, причем будут учитывать все зафиксированные нарушения, совершенные за последние два года. Также нужно понимать, что в некоторых ПВП зона проезда оснащена светофорами с камерами видеонаблюдения. Пока водитель не оплатит проезд, зеленый свет светофора не загорится, а если автомобилист проедет на красный, то на его имя выпишут штраф – 1000 рублей.