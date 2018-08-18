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| | Красивейший ретромобиль Cadillac Eldorado заметили в Воронеже

Красивейший ретромобиль Cadillac Eldorado заметили в Воронеже

Сегодня, 16:27

Недавно на воронежских дорогах засняли культовый раритетный автомобиль Cadillac Eldorado. Красивейший автомобиль, который припарковали на одной из городских улиц, стал предметом восторга местных жителей.

Фотоснимки премиальной машины появились в популярной российской социальной сети «ВКонтакте». При просмотре фото можно заключить, что автомобиль старый, но его состояние отличное, несмотря на свой возраст. Cadillac Eldorado выпускали в период с 1953 по 2002 годы и за это время было создано десять генераций машины. В Воронеже удалось заснять машину седьмого или восьмого поколения.

Подкапотное пространство Cadillac Eldorado занимает 8,2-литровый 8-цилиндровый мотор. Автомобиль имел хорошую востребованность на североамериканском авторынке. Данные машины были популярны среди бандитов в 1970-1980-х годах в таких американских городах, как Нью-Йорк, Детройт и Лос-Анджелес.


Дмитрий Павличко
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