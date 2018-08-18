«Стыд и срам»: На трассе «М4 Дон» писающие извращены пугают детей своим «хозяйством»

Справляющие нужду мужчины стоят лицом к дороге, чем смущают пассажиров мимо проезжающих машин.

Одна из женщин, проезжающая по трассе «М4 Дон», пожаловалась, что писающие извращены пугают детей своим «хозяйством». Почему-то они предпочитают справлять естественную нужду, стоя лицом к проезжей части, пишет женщина. Она попросила представителей сильного пола либо отходить подальше в кусты или на обочину, либо потерпеть до туалета на заправке, но прекратить это бескультурное безобразие. Другие пассажирки трассы «М4 Дон» также признали, что они видели «стыд и срам», который творят мужчины у дороги.

«Ой, какие мы нежные…» - возмутились мужчины-комментаторы под постом. По их мнению, не дети смотрят на половые органы писающих мужчин у трассы, а женщины. К тому же представители сильного пола не верили, что на большой скорости можно хорошо разглядеть то, что происходит у обочины. Кто-то из пользователей посоветовал пристыдить справляющего нужду человека словами: «Ой! А чего это он у Вас такой маленький?» После таких слов мужчина должен начать комплексовать и перестать показывать интимные места при людях. Женщины поблагодарили за дельный совет.

В то же время, часть комментаторов, которые сами вынуждены были мочиться у дороги, признали, что цели развратить детей у них не было – поворачиваться лицом к дороге их вынуждает направление ветра. К тому же, не всегда хватает сил отойти подальше в кусты, как и невозможно дотерпеть до заправки с туалетом.