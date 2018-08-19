40-летнюю LADA Niva, участвовавшую в ралли "Париж-Дакар", продают за 6 500 000 рублей

На аукционе Sotheby’s появился интересный лот, который представлен российской LADA Niva, которая участвовала в марафоне Париж-Дакар» 1979 года. Этот автомобиль не пришел к финишу и до недавнего времени его хранили в первозданном виде.

Интересно, что 40-летний внедорожник может быть продан за сумму от 4 300 000 до 6 500 000 рублей. Отмечается, что в 1979 году в гонке принимало участие 170 автомобилей, а к финишу пришло 59 машин. Одна из них пришел к финишу третьей. Данная «Нива» участвовала в ралли под номером «167», а управляли автомобилем Франсуа Джинсон и его сын.

Автомобиль облегчили за счет внедрения пластикового капота и пластиковых дверей. Салон подвергся полной переработке. Также автомобиль обзавелся топливным баком повышенной емкости, дополнительной защитой бамперов и днища, и пересмотрена подвеска. Подкапотное пространство раллийной версии внедорожника занимает модернизированный агрегат, который выдает 80 лошадиных сил. Он приводится в действие раздаточной коробкой передач и системой полного привода.

До 2009 года данным автомобилем обладала семья Джинсонов в первозданном виде и не подвергалась обслуживанию. Позже автомобиль сменил владельца. Получится ли реализовать автомобиль на аукционе пока неизвестно.

Дмитрий Павличко