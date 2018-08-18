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| | Бардак на трассе: На заправках по М4 «Дон» пожаловались на часовые очереди

Бардак на трассе: На заправках по М4 «Дон» пожаловались на часовые очереди

Сегодня, 14:46

Пользователи продолжают обсуждать федеральную трассу с дурной репутацией. На этот раз всплыла новая неприятность «дороги для мазохистов». 

 

Жаркая дискуссия возникла в Сети по поводу жутких очередей на всех заправках по М4 «Дон». Пользователи жалуются на часовые заторы, искусственно созданные на заправочных станциях трассы. «Система «вставь пистолет - сходи скажи до полного бака - вытащи пистолет - пойди оплати», просто вымораживает и создаёт на заправках трассы дикие пробки. Как бы вот по нормальному вставил-заправил-заплатил», - возмущается автор публикации. В частности речь идет о заправках Лукойл. «Полнейший бардак на трассе», - негодуют пользователи в Сети.

Некоторые фолловеры посоветовали заправляться на заправках Роснефти или Газпрома. «Ещё бы мини отели при заправках делали, как у Роснефть система Поляна. Безопасность на дорогах улучшилась бы», - высказал мнение один из юзеров. Другие порекомендовали бензоколонки Газпрома: «На Газпроме и дешевле (по карте скидка 3%), и быстрее, и бенз не хуже. Да, и нет дурацких очередей!!!».

Автор поста отметил, что бензоколонку Лукойл они выбрали только из-за детских площадок, чтобы дети смогли немного отдохнуть от длительной поездки. Тем более, что карты других заправок у них не было. Некоторые отметили, что карту Газпрома можно купить на любой заправочной станции.

Этим летом тема М4 регулярно обсуждается, поскольку трасса ведет на юг России и в Крым в частности. Автоводители предупреждают о схемах мошенничества на магистрали и советуют маршруты объезда пробок. Эксперты прогнозируют, что уже в следующем году М4 сдаст позиции скандальной трассы, поскольку чиновники займутся проблемными участками дороги и избавят автолюбителей от многочасовых пробок по пути на отдых. Более того, не исключается, что власти возьмут под контроль все места, на которые поступали жалобы, в частности ожидается уменьшение конфликтов с заправками и территориями для ночевок водителей.


Мирослава Донцова
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