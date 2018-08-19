Составлен ТОП-3 запрещенных видов тюнинга авто

Некоторые автомобилисты любят изменять внешность своих автомобилей, однако некоторые модификации запрещены законом, поскольку опасны. Автоэксперты составили ТОП-3 вида запрещенных доработок, которые часто используют тюнеры.

Возглавила рейтинг тонировка стекол и световых элементов. Простая тонировка окон не является причиной создания аварийной ситуации при условия соблюдения норм, однако часто светопропускная способность пленки слишком мала. Световые элементы запрещено тонировать, поскольку они являются дорожными сигналами, которые позволяют понять намерения водителя на дороге.

Тонировка лобового стекла и передних боковых во многих странах запрещена. Во-первых, для нормального взаимодействия с другими участниками движения, а во-вторых в некоторых странах полицейские должны хорошо видеть водителя и его действия.

Второе место досталось прямоточным глушителям. Причиной запрета данного вида тюнинга является увеличение шума при работе силовой установки, а также повышение вырабатываемых выхлопов.

Замыкает ТОП-3 запрещенных видов тюнинга авто кустарный ксенон. Причиной запрета стала неправильная установка. В России его устанавливают без регулировки в неприспособленные фары с рассеивателем. Несмотря на то, что тюнинг увеличивает обзор водителя, встречные водители временно слепнут, что может стать причиной аварии.

Татьяна Рязанская