"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон» Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | Составлен ТОП-3 запрещенных видов тюнинга авто

Составлен ТОП-3 запрещенных видов тюнинга авто

Сегодня, 05:00

Некоторые автомобилисты любят изменять внешность своих автомобилей, однако некоторые модификации запрещены законом, поскольку опасны. Автоэксперты составили ТОП-3 вида запрещенных доработок, которые часто используют тюнеры.

Возглавила рейтинг тонировка стекол и световых элементов. Простая тонировка окон не является причиной создания аварийной ситуации при условия соблюдения норм, однако часто светопропускная способность пленки слишком мала. Световые элементы запрещено тонировать, поскольку они являются дорожными сигналами, которые позволяют понять намерения водителя на дороге.

Тонировка лобового стекла и передних боковых во многих странах запрещена. Во-первых, для нормального взаимодействия с другими участниками движения, а во-вторых в некоторых странах полицейские должны хорошо видеть водителя и его действия.

Второе место досталось прямоточным глушителям. Причиной запрета данного вида тюнинга является увеличение шума при работе силовой установки, а также повышение вырабатываемых выхлопов.

Замыкает ТОП-3 запрещенных видов тюнинга авто кустарный ксенон. Причиной запрета стала неправильная установка. В России его устанавливают без регулировки в неприспособленные фары с рассеивателем. Несмотря на то, что тюнинг увеличивает обзор водителя, встречные водители временно слепнут, что может стать причиной аварии.


Татьяна Рязанская
Новости по теме
За езду на тонированном автомобиле саратовца посадили на двое суток
За езду на тонированном автомобиле саратовца посадили на двое суток

С 1 по 5 августа в Саратове проводилась масштабная акция «Тонировка».  За этот период времени было обнаружено 344 нарушения.

В России штраф за тонировку могут увеличить в 10 раз
В России штраф за тонировку могут увеличить в 10 раз

Такое ужесточение наказания за неправильную тонировку окон в автомобиле предлагает Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя Комитета по…

Эксперты озвучили ТОП-3 наиболее опасных видов тюнинга
Эксперты озвучили ТОП-3 наиболее опасных видов тюнинга

В настоящее время существует множество типов тюнинга, которому подвергаются внешнее оформление и технические параметры машин. Тюнинг призван улучшить…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости