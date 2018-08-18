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Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа

Сегодня, 14:37

В Сети белорусы высказывают сомнения относительно качества нового внедорожника, в первую очередь из-за того, что он сделан в сотрудничестве с Индией.

Гендиректор завода по сборке данного автомобиля Дмитрий Егоров заявил, что машина может стать «убийцей» своего российского аналога из-за цены, а также хорошего турбодизельного двигателя. Однако в реальность соперничества с УАЗом обычным людям мало верится. Больше всего опасений из-за того, что машину будут делать по индийским технологиям. Указанная страна не прославилась, как производитель качественного транспорта, потому повторение её схем не гарантирует успех. Кроме того, белорусский вариант УАЗа может ждать плохая судьба уже из-за того, где он собирается.

Пользователи Сети не верят в производство качественных автомобилей вообще на территории бывшего СССР. Сам российский УАЗ не является идеальным по качеству, а его конкурент может оказаться ещё хуже. Потому конкуренция двух внедорожников может закончиться тем же, что и матч минского «Динамо» против петербургского «Зенита» - полным провалом первого, учитывая всего 1 забитый гол и 8 пропущенных.


Ирина Летинская
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