В Brilliance рассказали, почему задерживается выпуск кроссовера V3

Выход на российский авторынок небольшого кроссовера Brilliance V3 был запланирован на июнь текущего года, но этого не произошло. В пресс-центре китайского бренда объяснили причины задержки выпуска нового автомобиля.

Еще 8 июня новый кроссовер Brilliance V3 получил ОТТС, но в автосалонах официальных дилеров пока не предлагаются такие автомобили. По словам представителей компании задержка выхода автомобиля связана с комплектующими для машины, которые не использовались в Китае.

Кроме того, специалисты вывели на дорожные тесты Brilliance V3, ориентированный на российского потребителя. Подкапотное пространство российской версии кроссовера займет 1,5-литровый атмосферный мотор с производительностью в 107 «лошадок».

Эксперты отмечают, что спасательным кругом для поднебесного бренда может стать кроссовер Brilliance V3. В 2017 году компания прекратила партнерские отношения с автозаводом «Дервейс» и распродает складские запасы своих автомобилей.

Дмитрий Павличко