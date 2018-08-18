«Пробки на миллиард рублей»: Россияне критикуют ремонт М7 «Волга» и «враньё Путину»

Автомобилисты критикуют магистраль, которая, по словам чиновников, стала лучше немецких автобанов.

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области, во время встречи с Владимиром Путиным похвасталась ремонтом участка автомобильной дорого М4 «Волга». Глава региона отметила, что «Дорога М7 - лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург». К сожалению, не все россияне оказались согласны с таким утверждением.

Автомобилистка из Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что во время путешествия по России она столкнулась с жуткими пробками на трассе М7 «Волга».

«Жуткие пробки, ремонты по всей М7 и шикарная пустая трасса М11» – рассказала автоледи.

Автомобилисты уличили обманывающих Путина чиновников – ремонт на трассе продолжается, хотя президенту отчитались о завершении работ.

Другие водители в соцсетях также отмечают, что дорожники делают ремонт наспех, что приведёт к быстрому разрушению дорожного покрытия. При этом автомобилисты отмечают, что ремонт ведётся не только некачественно, но и в самые загруженные для трассы дни.

Также пользователи сообщают, что на некоторых участках дыры в дороге попросту засыпают щебнем. «Пробки на миллиард рублей», – критикуют россияне ремонт трассы.

Васисуалий Мурчалов