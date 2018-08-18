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| | Сотрудники «АвтоВАЗа» получили стильную "каменную" спецобувь

Сотрудники «АвтоВАЗа» получили стильную "каменную" спецобувь

Сегодня, 16:28

Один из сотрудников российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» сообщил о новой спецобуви. Помимо стильного внешнего вида, специальная обувь обладает усиленной защитой.

Причиной выдачи новой специальной обуви работникам «АвтоВАЗа» для выполнения обязанностей стали требования альянса Renault-Nissan. Стас Березий, который работает на одном из заводов поделился фотографией и отзывом на новую обувь в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что стильные кеды максимально защищают ступни работников, а также позволят предотвратить многие травмы. Обувь имеет специальную подошву, которая не скользит, антипрокольную стельку и металлический подносок.

Сотрудник остался доволен специальной обувью и удивлен, что она достаточно удобная и яркая. Многие работники вначале примерили обновку, а затем отпустили множество шуток. После чего сотрудники «АвтоВАЗ» решили протестировать спецобувь, пиная гирю. Один из работников отметил, что ни гиря ни нога не пострадали.


Татьяна Рязанская
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