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| | Дизельные авто заняли 8% рынка России

Дизельные авто заняли 8% рынка России

Сегодня, 13:05

Специалисты исследовали продажи на авторынке России в первом полугодии текущего года. В результате доля продаж автомобилей с дизельными силовыми установками составила 8%.

В первой половине 2018 года в России было приобретено 62 500 дизельных автомобилей. Специалисты отмечают, что в прошлом году авто на «тяжелом» топливе принадлежало лишь 7% рынка, однако в этом году этот показатель вырос до 8%.

Самыми популярными дизельными авто оказались Toyota. За первые шесть месяцев 2018 года на российском рынке было продано 12 500 единиц. Следом оказался немецкий бренд BMW, продажи которого составили 10 300 машин с дизельными двигателями. С большим отрывом третье место досталось Mercedes-Benz, который реализовал 5 700 дизельных авто.

Стоит отметить, что самым популярным автомобилем остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с продажами в 4 953 машины. Следом с уровнем реализации в 3 511 шт. оказался Renault Duster, а тройку лидеров среди дизельных авто замкнул Mitsubishi Pajero Sport с продажаит в 3 459 машин.


Татьяна Рязанская
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