Ажиотажный спрос на Datsun Cross в Индонезии продолжает расти

Ажиотажный спрос на «внедорожный» Datsun Cross в Индонезии продолжает расти, благодаря чему Nissan удалось частично вернуть свои позиции. Напомним, что официальная презентация модели состоялась еще прошлой весной.

Как только Datsun Cross стал доступен для предзаказа было приобретено 12 000 единиц. Сразу после старта живых продаж эта цифра выросла до 40 000 машин. Причиной роста и без того ажиотажного спроса специалисты называют более привлекательную внешность и расширенный список оснащения. Уже более года продажи Datsun Cross продолжают расти. В результате заказав авто до конца этого месяца его можно будет получить на раньше конца октября. Несмотря на то, что новинка является лишь доработанным вариантом Gо+, продажи второго оставляют желать лучшего.

Datsun Cross приводит в движение двигатель объемом 1,2 литра с отдачей в 78 л. с. В качестве трансмиссии предложена «механика» на пять передач. Кроссовер получил обвес из пластика, улучшенный салон и большой дорожный просвет. В Индонезии модель предлагают за 800 000 рублей.

Татьяна Рязанская