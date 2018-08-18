Трассу М-4 «Дон» могут прозвать «трассой 666» из-за очередного смертельного ДТП

Накануне вечером на 1328 километре автодороги произошла смертельная авария. Дорожные полицейские не могут взять толк, что послужило причиной ДТП, а пользователи соцсетей уже подыскивают для злосчастной трассы новое название.

В 20:20 17 августа водитель легкового авто врезался в дорожное заграждение. В результате столкновения с барьером, 32-летний водитель «ВАЗ-2115», направлявшийся в сторону поселка индустриальный, погиб на месте. Сотрудница ОБ ДПС ГИБДД Ольга Запьянцева сообщила, что предварительно причиной аварии стал человеческий фактор – водитель легковушки не справился с управлением и, желая объехать пробку, не вписался в поворот. Пассажир транспортного средства с тяжелыми травмами госпитализирован

Видеорегистраторы проезжающих автомобилей засняли лежащую на крыше машину, а один из водителей выложил ролик на YouTube. За кадром нечетко слышались комментарии шофера, а разобрать удалось всего одно слово «ох..ть».

Подписчикам показалось подозрительным, что водителю понадобилось объезжать пробку ночью, когда машин было не так много. А вот после аварии пробка действительно растянулась из Знаменской в сторону Индустриального.

«Это не М4 «Дон», а «трасса 666». «Столько разной фигни здесь творится: то поборы, то открывающиеся багажники, то мужик ни с того, ни с сего с ограждением целуется насмерть», - написали в комментарии к ролику подписчики. «Так может ее и прозвать трасой 666?», - предложили они.

На данной автомагистрали, которая следует на юг России, смертельные аварии не редкость. Причем сталкиваются не только легковушки, но и автобусы с грузовиками. Недавно на М4 под Воронежем и произошло столкновение большегруза с пассажирским транспортом, которое привело к летальному исходу. Прежде и в районе Ростова грузовик буквально снес две легковушки, стоящие на обочине. В соцсетях даже начинают предполагать, что виной всем авариям с трагическим концом на трассе какая-либо аномалия. Не исключают даже и мистические причины кровавых столкновений на «М4 Дон».

Дарья Светозарова