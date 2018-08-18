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| | На российском рынке появятся автомобили GAC

На российском рынке появятся автомобили GAC

Сегодня, 18:01

Китайский автопроизводитель GAC сообщил, что намерен выйти на авторынок России. Модельный ряд компании для российского рынка представят в рамках автошоу в Москве уже через несколько дней.

Компания GAC Motor является крупнейшим производителем машин в Китае еще с 1997 года. Главный офис бренда расположен в Гуанчжоу. На данный момент не известно, какие именно автомобили марки начнут предлагать на авторынке России.

Специалисты считают, что первой новинкой от GAC станет седан GA8. Модель в КНР оснащают двигателем с отдачей в 200 л. с. и АКПП на шесть ступеней. Второй моделью от китайского производителя может стать полноразмерный внедорожник GS8 на семь посадочных мест с теми же силовыми агрегатами.

Также на рынок может выйти компакт-кросс GS4, который оснащен двигателем объемом 1,3 лира с отдачей в 137 л.с. и 1,5 литра с отдачей в 152 л. с.


Татьяна Рязанская
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