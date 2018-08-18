Бренд GAC дебютирует на российском рынке

Китайский автобренд GAC объявил о выходе на российский авторынок своих автомобилей. Следовательно, авто от марки GAC представят на Московском автосалоне, который откроется в конце августа текущего года.

Данный бренд является крупнейшим автопроизводителем Поднебесной, центральный офис которого расположен в Гуанчжоу. Компания образовалась в 1997 году.

Какие автомобили от GAC приедут в Россию пока держится в секрете. Существует вероятность, что россияне на выставке смогут увидеть седан GAC GA8, обустроенный 200-сильным агрегатом, приводимым в действие 6-диапазонной АКПП.

Кроме того, инженеры автомобилестроителя выпускают трехрядный внедорожник GAC GS8 и небольшой кроссовер GAC CS4. Под капотом первого авто разместился мотор с отдачей в 200 лошадиных сил. Подкапотное пространство второй машины занимают 1,3-литровый 137-сильный двигатель и 1,5-литровая установка с производительностью 152 «лошадки».

Дмитрий Павличко