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| | Воронежцы высмеяли внедорожник, въехавший в воду на пляже

Воронежцы высмеяли внедорожник, въехавший в воду на пляже

Сегодня, 11:00

В Воронеже обсуждают внедорожник, въехавший в реку. Авто въехало в воду задними колесами и не смог выбраться обратно. На одном из воронежских пляжей удалось сфотографировать автомобиль, въехавший в водоем.

Выбраться из воды машина не смогла. Как сообщают очевидцы происшествия, внедорожник все-таки вытащили из воды.

 

Появившиеся фотографии не оставили равнодушными горожан и породили множеству шуток в сети. Одни комментаторы подметили, что автомобилю стало жарко и он решил искупаться в холодной воде. Второй подметил, что водитель очень мудрый и сэкономил на мойке авто. И еще отмечено, что водителю пришлось перемещаться передом, чтобы охладить двигатель. И комментаторы отметили, что гражданин не отличается умом и сообразительностью.


Дмитрий Павличко
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