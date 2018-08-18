Воронежцы высмеяли внедорожник, въехавший в воду на пляже

В Воронеже обсуждают внедорожник, въехавший в реку. Авто въехало в воду задними колесами и не смог выбраться обратно. На одном из воронежских пляжей удалось сфотографировать автомобиль, въехавший в водоем.

Выбраться из воды машина не смогла. Как сообщают очевидцы происшествия, внедорожник все-таки вытащили из воды.

Появившиеся фотографии не оставили равнодушными горожан и породили множеству шуток в сети. Одни комментаторы подметили, что автомобилю стало жарко и он решил искупаться в холодной воде. Второй подметил, что водитель очень мудрый и сэкономил на мойке авто. И еще отмечено, что водителю пришлось перемещаться передом, чтобы охладить двигатель. И комментаторы отметили, что гражданин не отличается умом и сообразительностью.

Дмитрий Павличко