В Петербурге открылся новый цифровой шоу-рум Volkswagen

В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр немецкого автоконцерна Volkswagen под названием «Форсаж Озерки». Отмечается, что цифровой шоу-рум стал 22-м по счету автоцентром в России.

Шоу-рум расположился на площади в 550 квадратных метров. В автосалоне размещается цифровая техника и комфортные кресла. Стоит обратить внимание на зону конфигуратора автомобилей с современной видеостеной. Клиент получает возможность сгенерировать определенную модификацию автомобиля Volkswagen на портале, сохранить код, а потом увидеть полученную машину на внушительном дисплее.

Процесс управляется или продавцом, или совместно с покупателем с помощью планшета, где установлено специальное приложение. Это позволяет установить конкретные предпочтения клиента к будущей модели. Необходимые данные появляются на экране для показа. Не покидая комфортабельного кресла, покупатель сможет увидеть и сравнить предлагаемые варианты исполнения машин, а также получить сведения о функциях, стоимости и когда привезут автомобиль клиенту.

Дмитрий Павличко