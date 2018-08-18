Наглые препятствия на трассе М4 «Дон»: Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки

Мало того, что федеральная трасса и так полна пробок, так любители скорости решили добавить водителям новых препятствий.

Ужасные многокилометровые пробки на трассе М4 «Дон» уже стали самой актуальной летней темой для автомобилистов. В соцсетях активно обсуждают эту больную тему все любители путешествовать на личных авто. На днях в Сети очевидцы рассказали о том, что на трассе появились наглые препятствия от любителей форсажа. Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки, которые проводит молодежь. Причем в соцсетях активно распространяется информация, когда и где именно пройдут соревнования на М4. По сообщениям местных жителей, подготовка к соревнованиям уже началась, поскольку еще в пятницу образовались заторы на развороте с трассы М4 «Дон» в сторону Кореновска. «Молодежь останавливает движение, затем пропускает по две машины. Что-то вроде форсажа», - пишут очевидцы в соцсетях, жалуясь, что из-за подобных развлечений возникают пробки по трассе, ведущей в Крым. Фолловеры отметили, что каждую пятницу во всех крупных городах проходят бессмысленные гонки. Один из пользователей вспомнил, что видел то же самое, когда ехал в Крым в прошлую пятницу. «Куда смотрит ДПС», - возмущаются юзеры.

Ранее в Сети появилось видео с нелегальными гонками «Газелей» на трассе М-4 «Дон». Наглые «гонщики» создали пробку для других водителей. Ролик вызвал бурную реакцию среди воронежских автомобилистов. Организованные гонки назвали бессмысленным соперничеством. Наглых и эгоистичных водителей-гонщиков предложили наказать зеленкой и кирпичом.

Мирослава Донцова