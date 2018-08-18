"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева
| | Наглые препятствия на трассе М4 «Дон»: Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки

Наглые препятствия на трассе М4 «Дон»: Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки

Сегодня, 10:10

Мало того, что федеральная трасса и так полна пробок, так любители скорости решили добавить водителям новых препятствий.

 

Ужасные многокилометровые пробки на трассе М4 «Дон» уже стали самой актуальной летней темой для автомобилистов. В соцсетях активно обсуждают эту больную тему все любители путешествовать на личных авто. На днях в Сети очевидцы рассказали о том, что на трассе появились наглые препятствия от любителей форсажа. Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки, которые проводит молодежь. Причем в соцсетях активно распространяется информация, когда и где именно пройдут соревнования на М4. По сообщениям местных жителей, подготовка к соревнованиям уже началась, поскольку еще в пятницу образовались заторы на развороте с трассы М4 «Дон» в сторону Кореновска. «Молодежь останавливает движение, затем пропускает по две машины. Что-то вроде форсажа», - пишут очевидцы в соцсетях, жалуясь, что из-за подобных развлечений возникают пробки по трассе, ведущей в Крым. Фолловеры отметили, что каждую пятницу во всех крупных городах проходят бессмысленные гонки. Один из пользователей вспомнил, что видел то же самое, когда ехал в Крым в прошлую пятницу. «Куда смотрит ДПС», - возмущаются юзеры.

Ранее в Сети появилось видео с нелегальными гонками «Газелей» на трассе М-4 «Дон». Наглые «гонщики» создали пробку для других водителей. Ролик вызвал бурную реакцию среди воронежских автомобилистов. Организованные гонки назвали бессмысленным соперничеством. Наглых и эгоистичных водителей-гонщиков предложили наказать зеленкой и кирпичом.


Мирослава Донцова
Новости по теме
«Ждать уже недолго»: Стало известно, когда исчезнут пробки в Лосево на М4 «Дон»
«Ждать уже недолго»: Стало известно, когда исчезнут пробки в Лосево на М4 «Дон»

Автомобилисты с нетерпением ждут окончания «ада» на самом загруженном участке федеральной трассы.

Найдена причина постоянных пробок на Московском проспекте в Воронеже
Найдена причина постоянных пробок на Московском проспекте в Воронеже

Московский проспект в Воронеже является одной из самых проблемных дорог, на которой образуются постоянные пробки. Один из водителей города нашел причину пробок…

В Сети озвучили правила проезда по Крымскому мосту
В Сети озвучили правила проезда по Крымскому мосту

В социальных сетях продолжают активно обсуждать открытие Крымского моста, а также пробки в первый день функционирования. Недавно в Сети появились основные…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости