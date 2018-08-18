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| | В Ростове замечен инопланетный мотоциклист

В Ростове замечен инопланетный мотоциклист

Сегодня, 09:49

На страницах городских сообществ Ростова в социальных сетях появилось видео странного мотоциклиста. Оригинальный мотоциклист облачен во все черное.

Мотоциклист одет в необычный черный костюм, а сзади к его кожаной куртке прикреплены отростки, подобные жалу скорпиона. Отростков насчитали четыре штуки. На голове у мужчины красуется черный капюшон толстовки, а на лицо он надел балаклаву и черные очки. На ногах у парня ростовчане рассмотрели черные джинсы и сапоги. При взгляде со стороны можно подумать, что байкер олицетворяет существо с другой планеты.

Фотографии инопланетного байкера не оставила равнодушными горожан. В комментариях под роликом отметили, что по всей видимости это флешмоб, посвященный премьере фильма «Гоголь-страшная месть». Второй отметил, что очень жарко, а этот человек в черной коже парится на солнцепеке.


Дмитрий Павличко
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