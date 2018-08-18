Минивэн Mercedes-Benz V-Class получил роскошное обновление

Компания CSL Paris, которая предоставляет аренду автомобилей, разработала роскошное обновление для минивэна Mercedes-Benz V-Class. Рестайлинг модели стилизован под премиальный Maybach.

Mercedes-Benz V-Class в стиле Maybach получил новое оформление салона. В интерьере появилось четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор. Помимо роскошного оформления салона, минивэн получил ряд внешних изменений.

Роскошное обновление Mercedes-Benz V-Class также предполагает решетку радиатора с перегородками, расположенными вертикально. Точно такое же оформление радиаторной решетки у Mercedes-Maybach S-Class.

Mercedes-Benz V-Class с рестайлингом от CSL Paris получил другие арки колес из хрома. На молдингах и логотипах установили шильдиками. В салоне использовали обивку из дерева и алькантры. Информации об изменении в техническом оснащении пока нет.

Татьяна Рязанская