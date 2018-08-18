Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» поделился печальной новостью – у него закончился отпуск. Теперь пора вернуться из Анапы к трудовым будням, вот только ехать предстоит по трассе М-4 «Дон», которая заслужила в Сети дурную славу.

Подписчик интересуется, безопасно ли ночевать на заправках? Остальные юзеры не заставили себя ждать с ответом. «Безопасно, конечно, там столько камер повесили, что никто не сунется», - написал один из советчиков и затем «коварно поинтересовался: «А вы на какой машине ехать будете?».

А вот другой пользователь не был так оптимистичен: «Безопасно только в гробу. И вообще, зачем жлобиться, если можно потратить две тысячи «деревянных» и нормально переночевать в гостинице с туалетом и завтраком. Заплати и не парься», - написал он автору вопроса.

«Молодой человек, люди едут с юга, своим ходом. Это значит, что они потратились подчистую, и нет у них лишних «деревянных» на свет, обед и кардебалет. Ночуйте, дорогая Анна, на заправке – 100 рублей сторожу, и все в ажуре. Там много вас таких будет. Мы шестой год ночуем на заправке», - поделился своим видением ситуации подписчик-оптимист.

«Безопасно – не безопасно, а свое барахло, особенно ценное, под стекло машины не кладите. Сторожу и на фиг не надо смотреть за вашими айфонами, хоть тысячу рэ ему отвалите. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», - высказался еще один комментатор.

«Народ, только если и ночуете на трассе, то не гадьте на ней, будьте любезны. А то в прошлом году ехал после «отпускников» - вся дорога в какашках. Мерзко и противно, мы же люди», - призвал фолловер из числа борцов за чистоту.

Трасса М-4 «Дон» снова ставит водителей в тупик. На просторах Сети начался настоящий скандал из-за невинного вопроса: стоит ли ночевать у придорожной заправки? И лишь один комментатор решил подойти к ситуации с юмором: «Опаснее быть американским президентом США, чем спать на заправке», - заявил он, чем и примирил спорящих. В ответ на его высказывание поставили несколько десятков хохочущих смайликов.

Дарья Светозарова