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| | «Поездка в тюрьму»: Водители с М4 «Дон» рассказали о «разводах» ДПС и «самозащите» на Кущевском посту

«Поездка в тюрьму»: Водители с М4 «Дон» рассказали о «разводах» ДПС и «самозащите» на Кущевском посту

Сегодня, 08:00

На трассе М4 «Дон» орудует множество мошенников, а иногда в роли «разводил» выступают сотрудники ДПС.

Туристы, отправляющиеся к морю по трассе М4 «Дон» на Кубани, знают о проблемном Кущевском мосту ДПС, который также называют Цукерова Балка из-за расположенного рядом хутора. Многие автомобилисты признаются, что откровенно боятся проезжать через Кущевский пост из-за усиленного досмотра, который часто сопровождается мошенничеством со стороны сотрудников ДПС.

Опытные водители утверждают, что при проверке не чистые на руку сотрудники ДПС могут подбросить наркотические вещества в машину. Самые частые места для этого – бардачок и ниша в двери машины.

Проезжая через Кущевский пост на М4 «Дон» рекомендуется заблокировать все двери, а также вести запись происходящего на камеру. Стоит помнить, что при проведении осмотра сотрудник ДПС не имеет права прикасаться руками к машине и личным вещам, а уже досмотр, предусматривающий обыск машины, требует составления протокола и наличия двух понятых.

По информации пользователей соцсетей, на Цукеровой Балке за «решение проблемы» с подброшенными в машину запрещёнными веществами гаишники могут потребовать фантастические взятки – от 300 000 до одного миллиона рублей. Основной ошибкой водителей является невнимательность непонимание терминов осмотр и досмотр.

Вместе с тем, некоторые автомобилисты утверждают, что ситуация на Кущевском посту постепенно налаживается и пути объезда искать не стоит – в подтверждение тому водители приводят множество видеороликов, на которых они проезжают «заставу» без проблем. Другие автомобилисты не верят роликам и утверждают, что Кущевский пост - это «Поездка в тюрьму».


Васисуалий Мурчалов
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