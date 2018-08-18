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| | На аукцион выставлен суперкар Mercedes-Benz, никогда не бывавший на треке

На аукцион выставлен суперкар Mercedes-Benz, никогда не бывавший на треке

Сегодня, 07:42

На аукционе RM Sotheby’s появился лот, представляющий из себя специальный экстремальный суперкар Mercedes-AMG GT3 Laureus, не имеющий пробега. Автомобиль хотят продать по цене от 400 000 до 600 000 долларов.

Гоночное купе выпустили к 50-летию подразделения Mercedes-AMG, инженеры которого разрабатывают спортивные и гоночные версии автомобилей Mercedes-AMG. Машина обзавелась специальным хромированным кузовным окрасом, карбоновыми аэродинамическими компонентами и уникальными колесными дисками размером 18 дюймов.

Подкапотное пространство суперкара занимает 8-цилиндровый атмосферный мотор объемом 6,3 литра с производительностью 650 «лошадок». Агрегат приводится в действие 6-скоростной гоночной секвентальной коробкой передач. Помимо того, автомобиль обустроили перенастроенной подвеской и системой выпуска с другим звучанием.

 

 

 

 

Суперкар Mercedes-AMG GT3 Laureus продадут в обозримом будущем. Все вырученные средства от продажи суперкара направят на благотворительные цели.


Дмитрий Павличко
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