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| | Volkswagen Golf появится в России в сентябре

Volkswagen Golf появится в России в сентябре

Сегодня, 06:00

Сейчас Volkswagen Golf не продается в России, но в следующем месяце немцы пообещали возвратить его на рынок РФ.

Модель Volkswagen Golf представляет собой самый востребованный автомобиль в Европе. В России он не продается уже два года, но теперь стало известно, что машина вернется на рынок РФ в сентябре нынешнего года.

В 2013 году Volkswagen Golf разошелся по России тиражом более 10 000 единиц. В 2016 году продажи модели упали в РФ до 398 экземпляров, после чего немцы перестали его продавать в стране.

О возвращении Volkswagen Golf в Россию рассказал глава VW в РФ Ларс Химмер. При этом топ-менеджер не стал уточнять рублевый прайс и комплектации автомобиля.

 

Volkswagen Golf продается в Европе с «четверкой» 1.5 TSI Evo отдачей 130 и 150 л.с. с системой деактивации цилиндров. Кроме того, машина оснащается моторами 1.0 TSI (85 или 110 л.с.), дизельными 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.).


Иван Головин
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