"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов
| | В Беларуси начнут выпуск «убийцы» УАЗ «Пикап» - Mahindra Scorpio

В Беларуси начнут выпуск «убийцы» УАЗ «Пикап» - Mahindra Scorpio

Сегодня, 08:00

Предприятие «Юнисон», расположенное под Минском, рассматривает вопрос запуска производства пикапов от индийской компании Mahindra. С учётом пошлин и логистики такие машины могут оказаться доступнее пикапов марки УАЗ.

Как рассказал белорусскому изданию Abw.by директор завода «Юнисон», проект по запуску сборки пикапа Mahindra Scorpio может стать очень выгодным решением. Данный автомобиль станет конкурентом для УАЗ.

Любопытно, что индийские грузовики и российские очень похожи в плане конструкции. Так, Scorpio имеет раму, жёстко подключаемый привод обе оси и заднюю рессорную подвеску. Кабина может быть 5-местной или однорядной, грузоподъёмность машины составляет 1 тонну.

Индийский автомобиль оснащается 2,2-литровым 140-сильным «турбодизелем» и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В смешанном цикле пикапу нужно 7,9 л топлива на 100 км пути.


Mahindra Scorpio укомплектован ABS + EBD, двумя подушками безопасности и климатической установкой. В двухдверном варианте модель имеет такие габариты: длина – 2 294 мм, ширина – 1 520 мм, высота – 1 550 мм, а в четырёхдверном – 1489х1520х1550 мм. Клиренс в обоих случаях одинаковый – 210 мм.


Яна Васильева
Новости по теме
Обновленный кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до презентации
Обновленный кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до презентации

Официальная презентация индийского кроссовера Mahindra XUV500 назначена только на следующий месяц, но в Сети уже появились фотографии обновленного автомобиля.…

Mahindra показала роскошный кроссовер XUV500 с более мощным мотором
Mahindra показала роскошный кроссовер XUV500 с более мощным мотором

В Индии состоялась публичная презентация семиместного кроссовера Mahindra XUV500, который на местном рынке позиционируется как автомобиль класса «люкс». Помимо…

FCA хочет запретить импорт Mahindra Roxor в США из-за плагиата
FCA хочет запретить импорт Mahindra Roxor в США из-за плагиата

В компании FCA считают, что внедорожник Mahindra Roxor чересчур напоминает Jeep Wrangler. В связи с плагиатом индийскую модель могут запретить поставлять в США.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости