В Беларуси начнут выпуск «убийцы» УАЗ «Пикап» - Mahindra Scorpio

Предприятие «Юнисон», расположенное под Минском, рассматривает вопрос запуска производства пикапов от индийской компании Mahindra. С учётом пошлин и логистики такие машины могут оказаться доступнее пикапов марки УАЗ.

Как рассказал белорусскому изданию Abw.by директор завода «Юнисон», проект по запуску сборки пикапа Mahindra Scorpio может стать очень выгодным решением. Данный автомобиль станет конкурентом для УАЗ.

Любопытно, что индийские грузовики и российские очень похожи в плане конструкции. Так, Scorpio имеет раму, жёстко подключаемый привод обе оси и заднюю рессорную подвеску. Кабина может быть 5-местной или однорядной, грузоподъёмность машины составляет 1 тонну.

Индийский автомобиль оснащается 2,2-литровым 140-сильным «турбодизелем» и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В смешанном цикле пикапу нужно 7,9 л топлива на 100 км пути.





Mahindra Scorpio укомплектован ABS + EBD, двумя подушками безопасности и климатической установкой. В двухдверном варианте модель имеет такие габариты: длина – 2 294 мм, ширина – 1 520 мм, высота – 1 550 мм, а в четырёхдверном – 1489х1520х1550 мм. Клиренс в обоих случаях одинаковый – 210 мм.

Яна Васильева