Обновленный седан Chevrolet Cavalier 2019 рассекречен на шпионских фото

Обновленный седан Chevrolet Cavalier готовится к презентации и тестируется. Фотошпионы, тем временем, понемногу рассекречивают машину. Новинка должна быть представлена в 2019 году.

Американские машиностроители работают над обновленным седаном Chevrolet Cavalier, презентация которого запланирована на 2019 года. Накануне фотошпионы запечатлели прототип новинки на ее испытаниях.

Седан Chevrolet Cavalier основан на шасси модели Cruze первой генерации. Его выпускает китайское СП GM и SAIC. Предыдущее обновление для машины делалось осенью минувшего года.

На шпионских фотографиях обновленный Chevrolet Cavalier плотно закамуфлирован. Можно заметить, что у машины изменилась решетка радиатора, выполненная в духе нового Cruze. Автомобиль обзавелся иными бамперами и пересмотренными осветителями. Салон новинки тоже изменится, так как на испытаниях он тоже был замаскирован.

Предполагается, что силовая линейка обновленного Chevrolet Cavalier будет такой же как у актуального седана. Это значит, что он будет оснащаться агрегатами 1.5 и 1.0 мощностью 113 и 120 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется 5-МКПП или 6-АКПП. Со вторым двигателем сочетается РКПП. Габариты актуального Chevrolet Cavalier составляют 4544х1779х1467 мм при колесной базе в 2600 мм.

К слову, в минувшем году седан Chevrolet Cavalier стал одним из самых продаваемых автомобилей в КНР. Китайцы приобрели 189 459 единиц этой модели.

Иван Головин