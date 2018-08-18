"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов
| | Обновленный седан Chevrolet Cavalier 2019 рассекречен на шпионских фото

Обновленный седан Chevrolet Cavalier 2019 рассекречен на шпионских фото

Сегодня, 07:00

Обновленный седан Chevrolet Cavalier готовится к презентации и тестируется. Фотошпионы, тем временем, понемногу рассекречивают машину. Новинка должна быть представлена в 2019 году.

Американские машиностроители работают над обновленным седаном Chevrolet Cavalier, презентация которого запланирована на 2019 года. Накануне фотошпионы запечатлели прототип новинки на ее испытаниях.

Седан Chevrolet Cavalier основан на шасси модели Cruze первой генерации. Его выпускает китайское СП GM и SAIC. Предыдущее обновление для машины делалось осенью минувшего года.

На шпионских фотографиях обновленный Chevrolet Cavalier плотно закамуфлирован. Можно заметить, что у машины изменилась решетка радиатора, выполненная в духе нового Cruze. Автомобиль обзавелся иными бамперами и пересмотренными осветителями. Салон новинки тоже изменится, так как на испытаниях он тоже был замаскирован.

Предполагается, что силовая линейка обновленного Chevrolet Cavalier будет такой же как у актуального седана. Это значит, что он будет оснащаться агрегатами 1.5 и 1.0 мощностью 113 и 120 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется 5-МКПП или 6-АКПП. Со вторым двигателем сочетается РКПП. Габариты актуального Chevrolet Cavalier составляют 4544х1779х1467 мм при колесной базе в 2600 мм.

К слову, в минувшем году седан Chevrolet Cavalier стал одним из самых продаваемых автомобилей в КНР. Китайцы приобрели 189 459 единиц этой модели.


Иван Головин
Новости по теме
Обновленный седан Chevrolet Malibu получил «спортивную» версию RS
Обновленный седан Chevrolet Malibu получил «спортивную» версию RS

Американские машиностроители представили обновленный седан Chevrolet Malibu 2019. Транспортное средство обзавелось незначительными изменениями внешности и…

На тест-драйв выведен новый Chevrolet Cobalt
На тест-драйв выведен новый Chevrolet Cobalt

Американский бренд Chevrolet, подконтрольный машиностроительной компании GM, начала тест-драйв предвестника нового Chevrolet Cobalt. Автомобиль тестируют на…

Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций
Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

Американская компания Ford выпустила обновлённый вариант седана Fusion, известного россиянам как Mondeo. Публичная презентация модели пройдёт 28 марта на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости