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| | Ещё не представленный кроссовер Geely SX11 получил новую версию Sport

Ещё не представленный кроссовер Geely SX11 получил новую версию Sport

Сегодня, 05:00

Публичная презентация кроссовера Geely SX11 пока не состоялась, однако он уже обзавёлся спортивным исполнением. Китайская компания собирается представить новинку 22 августа, а затем привезти её на мотор-шоу в Москве.

В начале августа в сеть попали фотографии «обычного» кроссовера, а теперь появились снимки Geely SX11 Sport. Такой автомобиль отличается только более спортивной внешностью.

Незначительные изменения коснулись решётки радиатора и бамперов, при этом модель получила большой спойлер, сдвоенные выхлопные трубы и чёрный логотип бренда. В такой же цветы были перекрашены стойки и крыша машины.

Отметим, что на Geely SX11 дебютирует платформа B-segment Modular Architecture. При этом кроссовер получит такие габариты: 4 330х1 800х1 609 мм, размер колёсной базы составит 2 600 мм.

Под капотом новинки разместится 3-цилиндровый бензиновый мотор от Volvo, который при объеме в 1,5 л развивает 177 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента. В роли КПП выступает 7-ступенчатый «робот».

Напомним, что пока внутризаводской индекс SX11 используют как название автомобиля для глобального рынка, однако на домашнем рынке Geely будет продавать этот кроссовер под именем Binyue.


Яна Васильева
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