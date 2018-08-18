Ещё не представленный кроссовер Geely SX11 получил новую версию Sport

Публичная презентация кроссовера Geely SX11 пока не состоялась, однако он уже обзавёлся спортивным исполнением. Китайская компания собирается представить новинку 22 августа, а затем привезти её на мотор-шоу в Москве.

В начале августа в сеть попали фотографии «обычного» кроссовера, а теперь появились снимки Geely SX11 Sport. Такой автомобиль отличается только более спортивной внешностью.

Незначительные изменения коснулись решётки радиатора и бамперов, при этом модель получила большой спойлер, сдвоенные выхлопные трубы и чёрный логотип бренда. В такой же цветы были перекрашены стойки и крыша машины.

Отметим, что на Geely SX11 дебютирует платформа B-segment Modular Architecture. При этом кроссовер получит такие габариты: 4 330х1 800х1 609 мм, размер колёсной базы составит 2 600 мм.

Под капотом новинки разместится 3-цилиндровый бензиновый мотор от Volvo, который при объеме в 1,5 л развивает 177 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента. В роли КПП выступает 7-ступенчатый «робот».

Напомним, что пока внутризаводской индекс SX11 используют как название автомобиля для глобального рынка, однако на домашнем рынке Geely будет продавать этот кроссовер под именем Binyue.

Яна Васильева