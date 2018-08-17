В России выпустили 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander

В России повышается объем производства кроссовера Mitsubishi Outlander, о чем рассказали в пресс-службе компании «ММС Рус». Модель продолжает набирать популярности в РФ.

Калужская площадка «ПСМА Рус» приняла на свой конвейер кроссовер Mitsubishi Outlander в 2012 году. За шесть лет она выпустила 100 000 единиц японского паркетника. Также на предприятии ведется сборка дизельных вседорожников Mitsubishi Pajero Sport, а также машин для французского автогиганта PSA Group. Линия Mitsubishi в Калуге работает в две смены. Растущая производственная нагрузка на ней обеспечивает дополнительные рабочие места.

Президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Ноя Накамура обращает внимание на постоянно растущие показатели производства Mitsubishi в Калуге. Топ-менеджер заявил, что это важно для японской марки, стремящейся развиваться на авторынке России.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти спрос на автомобили Mitsubishi. В частности, продажи кроссовера Outlander в РФ за прошедшее время текущего года, не считая результатов августа, составили 13 218 машин с приростом в 1,5 раза в годовом сравнении. Модель входит в десятку самых продаваемых SUV в РФ.

Иван Головин