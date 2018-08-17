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| | «Ничего фантастического»: Автомобилисты рассказали, как экономят на топливе на трассах

«Ничего фантастического»: Автомобилисты рассказали, как экономят на топливе на трассах

Сегодня, 16:40

В России экономия на бензине стала как никогда актуальной, ведь в стране почти на треть подорожало топливо. Кроме того, граждане тратят деньги на платные участки трасс, посещение придорожных кафе и так далее. Поэтому водители делятся друг с другом опытом в вопросе правильного расхода горючего.

Судя по тому, что автомобилисты рассказывают об экономии на топливе в соцсетях, нужна неслабая изобретательность. Однако самые опытные водители настаивают на том, что автомобиль, который полностью исправен, никогда не возьмет лишнего. И это действительно так. Здесь стоит вспомнить рекламу «волшебных» магнитов на топливопровод. Их производители обещали чуть-ли не 30-процентную экономию, но действовали очень хитро, ведь перед использованием приспособления они рекомендовали сменить свечи, все фильтры, отрегулировать углы установки колес, карбюратор, если таковой имеется, произвести регулировку тепловых зазоров в клапанах. Неопытные водители велись на такие условия, и думали, что магниты действительно работают, так как топливо реально экономилось. Но на самом деле, если проделать все перечисленные выше мероприятия, то и без всякого магнита автомобиль будет потреблять меньше горючего.

Производители транспорта рекомендуют скорость 90 км/ч как оптимальную для экономной езды по трассе. Опытные водители говорят, что это не так. По их словам, сэкономить литр на «сотню» можно двигаясь на высшей передаче с минимально допустимой для нее скоростью. Как правило, это примерно 60-70 км/ч. Такая скорость не всегда приемлема, но в некоторых условиях может оказаться оптимальной. Следующий совет может показаться странным, но здесь, вопреки сомнениям, «решают» физика и экономия. Автомобилисты рекомендуют на трассе динамично разгоняться с 0 до 70 км/ч, после чего включать высшую передачу и держать «экономную» скорость. Чем быстрее выйти на нее, тем больше будет сэкономлено.

Автомобилисты рекомендуют не забывать о накате. Современные машины имеют принудительный холостой ход как отдельный режим. При его активации с включенной передачей топливо не подается в цилиндры. Таким приемом можно пользоваться не только на трассе, но и в городе.

Мелочи. Они очень важны и о них часто забывают. К примеру, открытые на скорости окна автомобиля существенно повышают сопротивление машины со встречным воздухом. Это неизбежно увеличивает расход топлива. Резкие старты и остановки тоже «поглощают» горючее. В современных автомобилях лучше глушить мотор, если машина будет останавливать дольше, чем на 5 секунд. Двигатель можно прогреть на ходу.

Удивительно, но за счет совершенно несложных приемов автомобилисты умудряются снизить расход топлива на 30%. Некоторые утверждают, что сократили его вдвое. И все только благодаря смене манеры езды и исправности транспорта.


Иван Головин
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