Ford превратил маслкар Ford Mustang в рекордный дрэгстер

Американцы представили сверхпроизводительный Ford Mustang, который покорил «четверть мили» с результатом лучше, чем у грозного Dodge Challenger SRT Demon.

Американские машиностроители показали дрэг-версию маслкара Ford Mustang, которая именуется Cobra Jet. Автомобиль преодолевает дистанцию в 402 метра (четверть мили) за 8,5 с. Это на целую секунду быстрее, чем у Dodge Challenger SRT Demon. Последним движет мотор мощностью 850 л.с.

Ford Mustang Cobra Jet приводится в движение агрегатом 5.2 V8, разработанным на базе стандартного мотора 5.0. Новая силовая установка дополнена приводным нагнетателем Whipple. О мощности двигателя ничего не говорится. Разработчики только рассказали, что на дрэговом треке, на финишной прямой, автомобиль движется со скоростью 241 км/ч.

Дрэгстер-рекордсмен Ford Mustang Cobra Jet оснащен пружинно-гидравлическими амортизаторами, за счет которых регулируется клиренс. Вместо задней независимой подвески машина получила жесткую балку, за счет которой автомобиль динамичнее ускоряется на прямой. Также болид имеет каркас безопасности и гоночные кресла, сертифицированные FIA.

Ford Mustang Cobra Jet является трековой машиной, и его использование на обычных дорогах запрещено. Новинка выйдет тиражом в 68 единиц (отсылка к 1968 году, когда состоялся дебют первого классического Ford Cobra Jet). Стоимость нового дрэгстера составит 130 000 долларов.

Иван Головин